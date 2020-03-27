Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что болен коронавирусом.

По словам главы британского кабмина, в течение последних суток у него появились легкие симптомы COVID-19, а тест показал наличие у него опасной инфекции.

«Сейчас я самоизолировался», - написал Джонсон в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что продолжит руководить правительством страны по видеосвязи.