Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Британии самоизолировался, но продолжит руководить правительством по видеосвязи.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что болен коронавирусом.
По словам главы британского кабмина, в течение последних суток у него появились легкие симптомы COVID-19, а тест показал наличие у него опасной инфекции.
«Сейчас я самоизолировался», - написал Джонсон в своем Twitter.
При этом он подчеркнул, что продолжит руководить правительством страны по видеосвязи.