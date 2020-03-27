Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с диагнозом «коронавирус». В настоящее время музыкант находится в одной из клиник Берлина. По сообщениям немецкой газеты Bild, Линдеманн находится в реанимационном отделении. У него высокая температура, а тест на коронавирус у артиста дал положительный результат.

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на строгие меры карантина, сдержать болезнь на территории КНР не удалось и сейчас вирус распространился по всему миру.

Во Всемирной организации здравоохранения, где вспышку коронавируса признали пандемией, отмечают, что к этому часу зафиксировано почти 466 тысяч случаев заражения, более 21 тысячи инфицированных погибли.