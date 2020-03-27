«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине

Исполнительного директора «Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области» Антона Жукова вывели с губернаторского совещания двое людей в защитных костюмах. Бизнесмен недавно прилетел из Испании, но не сообщил об этом и спокойно посещал работу.

Жукова встретили двое людей в защитных костюмах. Теперь ему предстоит сдать тест на коронавирус. Если результаты подтвердят заражение, бизнесмену грозит ответственность вплоть до уголовной.

Вместе с Жуковым анализы на коронавирус необходимо будет сдать и всем участникам совещания, на котором присутствовал мужчина.

В России действует карантин для граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Люди обязаны выдержать двухнедельную изоляцию, чтобы не подвергать опасности окружающих.