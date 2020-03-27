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Онлайн-путешествия: юнармейцы отправились в виртуальный тур, не выходя из дома

Андрей Аркадьев
13:08 27.03.2020
Участники движения заглянули в город Абинск, потом направились в сибирское Бородино. Ну и, наконец, узнали, почему жители города Агрыз засыпают под стук колес.
Онлайн-путешествия: юнармейцы отправились в виртуальный тур, не выходя из дома
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В начале недели «Юнармия» отправилась в онлайн-туры. Цель таких виртуальных путешествий не только в том, чтобы отвлечь ребят от карантина, но и рассказать об интересных местах нашей страны, имеющих историческое, культурное и стратегическое значение, пояснил лидер «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Мы ставили задачу не только поведать легенды о том или ином городе, показать его достопримечательности, мы хотим привлечь внимание детей к истории края, который для кого-то из них является родным. Каждый уголок России, каждый его населенный пункт - как пазл, из которого складывается бесценная  картина» - пояснил он.

Проект появился очень вовремя, пояснил юнармеец Геннадий Беспалов. Он не пропустил ни одной серии. Более того - поделился роликами в социальных сетях с друзьями и знакомым. Чтобы ребята уже сейчас подготовились к путешествию реальному - карантин ведь скоро закончится. Сам он уже определился, куда поедет с палаткой на летних каникулах.

«Это здорово, что придумали такой проект. Теперь я хочу больше узнать об исторических и памятных местах России. Благодаря онлайн-турам я открыл для себя Шапсугскую зону в окрестностях Абинска, который  мы с родителями незаслуженно проезжали во время путешествия в Новороссийск. Я сразу полез в интернет, чтобы больше узнать об этом таинственном месте» - уточнил Беспалов.

Каждый день в рубрике «Образование» (раздел «смотреть») появляется новый ролик о городе. Идем по алфавиту. Делаем остановки в самых необычных местах. Рассказываем о традициях и культурных ценностях.  Вынужденное нахождение дома - еще не повод отказываться от путешествий. 

«Мы не ожидали такого всплеска интереса к онлайн-турам  у юнармейцев. Возможно секрет успеха еще и в том, что мы показываем города, о которых ребята слышат впервые. Многие бывали в Великом Новгороде или Казани, но не все заглядывали в Боровичи или Абинск» - подчеркнул Роман Романенко.

Впереди онлайн-пилигримов ждет поход в туристическую Мекку Горного Алтая, круиз в город, приглянувшийся Нобелю и путешествие в «предсердие Москвы».

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