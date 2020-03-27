В Минтрансе предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД для таксистов и водителей автобусов

Министерство транспорта РФ предложило внести поправки в КоАП, ужесточающие ответственность водителей такси и автобусов за ряд нарушений. Документ был обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту, предлагается повысить штрафы для водителей такси и автобусов за нарушение ст. 12.12 («Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»), ст. 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») и ст. 12.16 («Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») КоАП.

Если документ будет принят, то за проезд на запрещающий сигнал светофора водителям такси и автобусов придется заплатить две тысячи рублей (для остальных участников движения штраф останется на уровне одной тысячи рублей). За поворот налево или разворот в запрещенном месте штраф для таксистов и водителей автобусов составит от двух до трех тысяч рублей (для остальных - от одной до полутора тысяч рублей), за управление неисправным транспортом - до тысячи (для остальных - по-прежнему 500 рублей).

В пояснительной записке сказано, что ответственность за данные нарушения нужно ужесточить, так как ДТП, совершенные по причине нарушения Правил дорожного движения при перевозке пассажиров и багажа, имеют высокую степень общественной опасности.