Сдачу ЕГЭ перенесут на июнь

Министерство просвещения России приняло решение перенести основные сроки Единого государственного экзамена. В этом году сдача ЕГЭ начнется в июне.

Такие меры предприняты в связи со вспышкой коронавируса. По последним данным, в России было зафиксировано 1 036 случаев заболевания. Во всем мире вирусом COVID-19 заражены более 465 тысяч человек.

Ранее с предложением скорректировать сроки проведения Единого госэкзамена выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению депутата, российская система образования была не готова к массовому переходу на дистанционное обучение.