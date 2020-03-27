«С Лещенко не виделись»: Песков подтвердил, что был на дне рождения сестры Крутого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что присутствовал на дне рождения сестры известного композитора Игоря Крутого, где также был народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого вскоре обнаружили наличие коронавируса.

Представитель Кремля, однако, отметил, что лично с Лещенко не общался, так как покинул торжественное мероприятие до того, как на него прибыл артист. Кроме того, Песков уточнил, что с момента вечеринки уже прошло более двух недель и симптомов COVID-19 у него за это время выявлено не было.

Ранее главврач больницы в Коммунарке, куда Лев Лещенко поступил с подозрением на COVID-19, рассказал, что во время дообследования медики подтвердили у певца коронавирусную этиологию пневмонии.

СМИ, в свою очередь, сообщили, что Лев Валерианович мог заразить коронавирусом многих известных людей: 13 марта он посещал вечеринку в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого. В мероприятии помимо Лещенко участвовали Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш, Дмитрий Песков и много кто еще. Некоторые знаменитости пришли на празднование со своими вторыми половинками.