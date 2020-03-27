Жена Игоря Николаева сообщила, что певец ждет результаты анализа на коронавирус

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова в социальной сети Instagram сообщила, что он ждет результатов анализа, и попросила не беспокоить исполнителя.

«Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор, никто из нашей семьи! Спасибо за понимание!», — написала Проскурякова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игоря Николаева доставили в больницу в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус.