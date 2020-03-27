Стало известно о выявлении случая коронавируса в Кремле
Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в администрации президента принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения инфекции.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что может подтвердить один случай заражения коронавирусом в Кремле.
Он также уточнил, что инфицированный сотрудник администрации не контактировал с главой государства Владимиром Путиным.
Песков отметил, что в Кремле принимаются все необходимые санитарные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.
По последним данным, за последние сутки в России было зафиксировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 036 инфицированных.
Всего, по данным ВОЗ, к настоящему времени в мире вирусом COVID-19 заражены более 465 тысяч человек.