Учение Войск РХБЗ по противодействию распространения инфекций стартовало под Самарой

На полигоне под Самарой стартовало специальное учение Войск РХБЗ по противостоянию распространению инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В отработке учебных задач принимают участие военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, Инженерных войск из состава соединений и частей 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции - всего более 600 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной военной техники.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Войск радиационной, химической и бактериологической защиты, Инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов Федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.