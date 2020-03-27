«Выжать все»: западные СМИ оценили эффективность российских МиГ-35

Американское издание The National Interest дало высокую оценку современному российскому истребителю четвертого поколения МиГ-35.

Как отметили в материале, этот самолет является, по сути, последним членом семейства двухмоторного истребителя МиГ-29, в основу которого легла конструкция МиГ-29К.

Как поясняет автор статьи, современные истребители 4++ предназначены для выполнения широкого круга задач, в том числе благодаря своей высокой степени унификации конструкции, а также авиационных систем, силовой установки бортовой радиоэлектроники и оружия.

Самолеты поколения 4++, как подчеркивают в статье, пытаются выжать как можно больше рабочих характеристик самолетов четвертого поколения. При этом они используют более эффективную аэродинамическую схему и более легкие композитные материалы.

МиГ-35 отличается также боевой нагрузкой и дальностью применения оружия, а также повышенной топливной экономичностью двигателя. Особо автор материала выделил управление вектором тяги, которое позволяет лучше контролировать направление выхлопных газов и тем самым повысить маневренность.