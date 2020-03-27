В оперштабе Москвы опровергли информацию о спецпропусках для экстренных служб

Информация о выдаче спецпропусков для экстренных служб Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как подчеркнули в оперштабе столицы, перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, будет осуществляться без каких-либо ограничений.

По последним данным, в России зафиксировано 1 036 случаев заражения. Выздоровели семь человек, трое умерли. В связи с быстрым распространением инфекции Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для всех россиян.