Мишустин: необходимо распространить на все регионы РФ противокоронавирусные меры, принятые в Московском регионе

Жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений, введенные в Москве и Подмосковье, нужно распространить на все регионы РФ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в нашей стране.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», - сказал глава кабмина.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В сообщении глава государства предложил ряд мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, российский лидер объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.