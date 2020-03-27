Новая российская тест-система позволит определить людей с иммунитетом к коронавирусу

Новая тест-система позволит установить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу, и определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют к нему иммунитет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Она добавила, что новая система, которая пройдет регистрацию в пятницу, позволит проводить анализ на COVID-19 в течение трех часов.

Попова уточнила, что ситуация с распространением заболевания в России развивается спокойными темпами, в стране нет взрывного роста числа зараженных. По ее словам, каждый пятый из заболевших коронавирусом в России не ездил за границу, заболел после контакта с инфицированными.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 196 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент 1 036 инфицированных.