ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре
Сотрудники спецслужб проводят в отношении задержанного ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт в городе Краснодаре. Сотрудникам спецслужбы удалось задержать мужчину, причастного к подготовке данного преступления.
«В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"*, изобличающая его преступные намерения», - сказано в сообщении ФСБ.
Сейчас сотрудники спецслужб проводят в отношении задержанного ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
* Террористическая группировка, запрещенная в РФ.