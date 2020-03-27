Военные медцентры создадут в четырех военных округах к середине мая

Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь - до 15 мая, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в пятницу на селекторном совещании.

«До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров», - сказал Иванов.

В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1 600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.

По словам Иванова, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на строительство данных центров выделено 8,8 млрд рублей.

По словам Иванова, в Западном военном округе строятся шесть центров. В Одинцово - на 100 койко-мест, Подольске - 200, Нижнем Новгороде - 60, Смоленске - 60, Калининграде - 100, Пушкине, Ленинградская область - 60.

Три медцентра будут возведены в Южном военном округе: в Ростове-на-Дону - на 160 койко-мест, Севастополе - 60, Волгограде - 100.

В Центральном военном округе учреждения строят в Новосибирске - на 160 койко-мест, Омске - 100, Оренбурге - 60.

Четыре центра появятся в Восточном военном округе: в Сосновом Бору (Улан-Уде) - на 60 койко-мест, Уссурийске - 60, Петропавловске-Камчатском - 60, Анастасьевке (Хабаровский край) - 200.