Россиян предупредили о вреде лежания перед телевизором в условиях карантина

В условиях домашнего карантина на период распространения коронавируса малоподвижный образ жизни и лежание перед телевизором вредны для здоровья: из-за этого может ослабнуть иммунитет, развиться заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина.

«Снижение двигательной активности приводит к заболеваниям сердца, развитию диабета второго типа и онкологическим заболеваниям, оно рассматривается врачами как четвертый фактор риска в общей смертности населения. Мы даже об этом не задумываемся, а это действительно так. У людей, ведущих активный образ жизни, риск преждевременной смерти уменьшается на 30%», - сказала она.

Фомина добавила, что малоподвижный образ жизни и отсутствие нагрузок приводят к атрофии мышц. По словам профессора, если лежать без дела на диване в течение двух-трех недель, это станет опасным для здоровья человека.

В России на период с 30 марта по 5 апреля объявлены внеплановые выходные в целях противодействия распространению коронавируса. О таких мерах сообщил президент страны Владимир Путин в своем телеобращении.