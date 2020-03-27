Вынужденные каникулы в Москве могут продлить еще на неделю

Решение о продлении каникул в связи с распространением коронавируса московские власти могут принять в конце следующей нерабочей недели. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире «России 1».

«В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры», - сказала Ракова.

Она уточнила, что на сегодняшний момент все меры приняты только на одну неделю.

Накануне Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, но с сохранением заработной платы. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.