Новую дату голосования по Конституции определят после нормализации эпидемиологической ситуации

Новая дата общероссийского голосования по Конституции будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом на заседании ЦИК РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она также подчеркнула, что выборы и голосование по Конституции совмещать не будут, они пройдут в разные дни. По словам Памфиловой, это разные по характеру кампании, которые регулируются разными законами.

«Если совмещать - это загубить обе компании», - констатировала председатель ЦИК.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса планируется перенести все выборы, которые должны были состояться в России в апреле и мае.