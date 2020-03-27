Новую дату голосования по Конституции определят после нормализации эпидемиологической ситуации
В связи со вспышкой коронавируса также планируется перенести все выборы, которые должны были пройти в России в апреле и мае.
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Новая дата общероссийского голосования по Конституции будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом на заседании ЦИК РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
Она также подчеркнула, что выборы и голосование по Конституции совмещать не будут, они пройдут в разные дни. По словам Памфиловой, это разные по характеру кампании, которые регулируются разными законами.
«Если совмещать - это загубить обе компании», - констатировала председатель ЦИК.
Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса планируется перенести все выборы, которые должны были состояться в России в апреле и мае.