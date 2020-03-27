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Новую дату голосования по Конституции определят после нормализации эпидемиологической ситуации

Лина Давыдова
11:33 27.03.2020
В связи со вспышкой коронавируса также планируется перенести все выборы, которые должны были пройти в России в апреле и мае.
Новую дату голосования по Конституции определят после нормализации эпидемиологической ситуации
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Новая дата общероссийского голосования по Конституции будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом на заседании ЦИК РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она также подчеркнула, что выборы и голосование по Конституции совмещать не будут, они пройдут в разные дни. По словам Памфиловой, это разные по характеру кампании, которые регулируются разными законами.

«Если совмещать - это загубить обе компании», - констатировала председатель ЦИК.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса планируется перенести все выборы, которые должны были состояться в России в апреле и мае.

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