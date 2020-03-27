В Совфеде заявили о возможности продления учебного года для школьников

Учебный год для российских школьников может быть продлен, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться неблагоприятно. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Если достаточно долго придется школьникам находиться на дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года. Все равно есть момент, когда необходимо личное общение. Не все возможно охватить дистанционным обучением», - приводит ТАСС ее слова.

Гумерова отметила, что говорить о продлении учебного года можно будет через три-четыре недели, когда станет понятна ситуация с дальнейшим распространением COVID-19. Сейчас же необходимо следить за детьми и ограждать их от мест скопления людей. По ее словам, сейчас 83,5% школ в стране ушли на каникулы, в остальных еще продолжаются занятия, в половине школ - дистанционно.

По мнению сенатора, нужно дальше совершенствовать систему дистанционного обучения. Гумерова напомнила, что существуют круглосуточные горячие линии для учеников и их родителей, а также горячая линия при Министерстве просвещения для Министерств образования регионов.