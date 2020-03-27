Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек

За минувшие сутки в России было зафиксировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 036 заболевших.

География зараженных коронавирусом в России с каждым днем растет. Первые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Дагестане и Севастополе.

Всего в мире число инфицированных уже превысило 462 тысячи человек. Больше всего зараженных в США - почти 86 тысяч. Напряженная ситуация сохраняется в Италии, где заболевших 80,5 тысячи.