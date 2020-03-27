Уходим на глубину: ученые изучают воздействие погружений на человека в Голубом озере

Специалисты Русского географического общества провели исследования Голубого озера в Кабардино-Балкарии. В ходе экспедиции ученым предстоит выяснить, как воздействуют на человека такие прогулки на глубине до 100 метров.

В исследовании задействовано 50 специалистов РГО. Их подводная техника опускается туда, где рискованно погружаться даже водолазам. Трансляция каждого камня дополняет новый виртуальный макет водоема, который создавала эта же группа ученых в 2016 году.

Медики изучают, какое воздействие оказывают погружения на организм человека. Инженеры прорабатывают технические вопросы для обновленной методики дайвинга.

«Есть еще группа более глубоководных водолазов, и исследования больше прикованы к ним. Они ныряли на более большие глубины - 60, 70, 80, 90, 100 метров. И при этих погружениях мы уже не выявили никаких признаков дикапрессионных заболеваний. Соответственно, мы уже научно доказали, что погружение на этих аппаратах безопасное», - отметил доктор водолазной медицины Сергей Бычков.

В составе масштабной экспедиции есть и школьники, которые разработали своего подводного робота. Тут же, на Нижнем Голубом озере, пройдут его первые ходовые испытания. А по итогу ребята и члены Русского географического общества напишут несколько научно-исследовательских работ.