Совмещения голосования по поправкам в Конституцию с выборами в сентябре не будет. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК.

«Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может», - сказала она.

Председатель ЦИК подчеркнула, что это абсолютно разные по характеру кампании, регулируемые разными законами. По мнению Памфиловой, совмещение этих двух мероприятий может оказаться губительным для каждого из них.

В среду, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общенационального голосования по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию.