Первые случаи заражения выявлены в Севастополе и Дагестане

В России с каждым днем увеличивается число регионов, до которых добрался коронавирус. По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения COVID-19 был выявлен в Дагестане. Заболевший является депутатом регионального парламента.

Власти Севастополя также сообщили о пяти инфицированных, которые недавно вернулись из зарубежной поездки.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило уже 462 тысячи человек. Всего, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились 532 тысячи человек, более 122 тысяч уже выздоровели.

В США число заболевших достигло почти 86 тысяч, что является рекордным на данный момент. Даже в Китае было зафиксировано меньше зараженных - 81 782. На третьем месте Италия - 80 589.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано пока 840 случаев заражения коронавирусом, однако с каждым днем число заболевших растет.