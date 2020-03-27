В Подмосковье заработала третья государственная лаборатория для исследования на коронавирус

В Московской области приступила к работе третья государственная лаборатория, где будет проводиться тестирование на COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что лаборатория заработала на базе Коломенской центральной районной больницы. Для прохождения в ней тестирования необходимо направление врача.

Ранее в Подмосковье заработали две подобные лаборатории — в Серпухове и Красногорске. В штабе уточнили, что в ближайшее время будут запущены еще две государственные лаборатории для исследования на коронавирус.

В Москве и Подмосковье также функционируют коммерческие лаборатории, в которых можно пройти тест на коронавирус. К одной из них выстроилась длинная очередь из желающих провериться на COVID-19. В лаборатории призвали ожидающих в случае обнаружения симптомов вируса звонить на горячую линию Роспотребнадзора и соблюдать требования Минздрава, а не подвергать риску себя и окружающих, выходя из дома.