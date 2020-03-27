По делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске задержан мужчина

В Магнитогорске задержали 44-летнего мужчину по делу о взрыве газа в доме. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщили в СК по Челябинской области.

Взрыв бытового газа произошел вечером 26 марта в одном из домов в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. В результате происшествия погибли два человека - женщина и подросток. Еще двое детей получили травмы и ожоги, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Как ранее заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников, в квартире, где произошел взрыв, проводился ремонт: там устанавливали натяжные потолки.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.