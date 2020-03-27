ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение на рынке гречневой крупы. Если его факт будет доказан, виновным грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев

В Федеральной антимонопольной службе также заявили о дефиците медицинских масок, который наблюдается в ряде российских регионов. В ведомстве пообещали, что в ближайшее время ситуация будет решена.

Ранее участники рынка сообщила, что поставщики гречихи информировали крупные сети о повышении цен. Представители магазинов рассказывали о переговорах с поставщиками о подорожании крупны на 20-30%.