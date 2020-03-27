США вышли на первое место по числу зараженных COVID-19

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. По данным на полночь 27 марта, в США число зараженных достигло 82 179 человек. На втором месте - Китай, в котором зарегистрированы 81 285 случаев инфицирования COVID-19, на третьем - Италия. Там заразились коронавирусом 80 539 человек.

По данным статистического сайт Worldometer, за сутки в США заразились 13 685 человек, 150 инфицированных умерли. Общее число погибших от коронавируса составляет 1117 пациентов.

Ранее стало известно, что в США размер финансовой помощи в связи с распространением коронавируса составит около 6 триллионов долларов. Предоставляемый финансовый пакет станет самым большим в истории страны. Прямую помощь составят 2 триллиона долларов и еще 4 триллиона долларов за счет кредитов федерального резерва.