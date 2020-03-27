В Мурманской области у пятерых заподозрили коронавирус

В Мурманской области пять человек получили предварительно положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Instagram.

«Друзья, в Мурманской области за сутки выявлено 5 новых предварительно положительных результатов на коронавирус. Это стало следствием бессознательного отношения наших граждан к соблюдению режима самоизоляции», - написал губернатор.

Он призвал земляков не игнорировать меры, которые предпринимают в России, чтобы замедлить распространение коронавируса. И призвал жителей Мурманской области на выходной неделе побыть дома, заняться домашними делами, почитать книги и пообщаться с детьми.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области проверили на коронавирус 49 рыбаков, которые прибыли из Норвегии. По результатам первичного обследования все были здоровы. После анализов рыбаков отправили на карантин.