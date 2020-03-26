Медицинский спецназ отработал помощь при распространении вирусных инфекций на полигоне под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом стартовали специальные учения, в которых был задействован медицинский отряд спецназначения (МОСН) окружного госпиталя Центрального военного округа.

Маневры направлены на проверку готовности медиков, спецтехники и оборудования к выполнению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Военнослужащие МОСН совершили марш на штатной технике на один из полигонов в Свердловской области. Там был развернут полевой госпиталь на основе модулей-контейнеров переменного объема. Он оснащен современным медицинским оборудованием и техникой - лабораторно-диагностическим модулем, перевязочной, операционной, реанимационной, модулем интенсивной терапии и подвижным комплексом врачебной помощи.

Все развернутые модули оснащены системами автономного жизнеобеспечения с возможностями кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.