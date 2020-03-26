Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии

В Италии местные жители приветствуют российских военных специалистов, которые прибыли в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на репортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковника Игоря Богомолова.

«"Марш проходит в штатном режиме", - заявил полковник Богомолов... Он также добавил, что местные нашу армию радостно приветствуют и не чувствуется, что находишься в другой стране», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что данный видеорепортаж - это «не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю», а сюжет о помощи России итальянцам. При этом она добавила, что Италия сейчас переживает «очень тяжелый период своей истории».

«Вот он апогей изоляции, апофеоз "российской угрозы", анатомия "руки Кремля"», - резюмировала представитель МИД.

Российская Федерация оказывает Италии помощь в борьбе с пандемией коронавируса по договоренности президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, достигнутой 21 марта текущего года.