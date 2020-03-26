Главу Кунгура, съездившего в ОАЭ на фоне пандемии, отправили в отставку

Депутаты поддержали отставку мэра города Кунгур Пермского края Сергея Гордеева, который провел отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время пандемии, после чего написал заявление об уходе. Соответствующее заявление сделал председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов.

«Депутаты в количестве 19 человек единогласно поддержали отставку», - приводит РИА Новости его слова.

Подосенов также сообщил, что обязанности градоначальника с 27 марта будет выполнять глава Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов.

«С сегодняшнего дня он (Лысанов - прим. ред.) оформлен в качестве первого заместителя главы», - добавил он, уточнив, что Лысанов будет возглавлять Кунгур до проведения выборов.

Гордеев 23 марта написал заявление об отставке после поездки в ОАЭ. В плановый отпуск чиновник вышел 16 марта, его отдых в Эмиратах был согласован за месяц до этого с руководством региона. Тем не менее, с 15 марта из-за ситуации с COVID-19 в крае был введен режим повышенной готовности. С отдыха Гордеев вернулся в минувшее воскресенье.