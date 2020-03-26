Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Кабмин поручил Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение

Лина Давыдова
08:08 26.03.2020
Исключение составят рейсы для вывоза россиян.
Кабмин поручил Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение
© Фото: ТРК "Звезда"

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в соответствующем поручении, опубликованном на сайте Правительства РФ. 

Согласно документу, Министерство транспорта и Росавиация обязаны организовать досмотр всех граждан в аэропортах уже с сегодняшнего дня - 26 марта.

Списки россиян, планирующих вернуться в Россию из-за границы, должны быть направлены в заинтересованные ведомства не позднее 27 марта. До возвращения на родину россиянам, оказавшимся за рубежом, МИД РФ должен помогать из средств загранучреждений. При необходимости министерство финансов выделит на это дополнительные средства.

Кабмин также поручил дипломатам рекомендовать находящимся за рубежом россиянам, не имеющим возможности вернуться домой, принять все необходимые меры для охраны своего здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.03.2020, 19:16
Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию
Дата26.03.2020, 04:59
Разведка, анализ, обработка: кадры учений РХБЗ с отработкой задач по борьбе с COVID-2019
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:13 В стране и мире
В Минздраве предупредили о «взрывной» ситуации с коронавирусом
08:08 В стране и мире
Кабмин поручил Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение
07:42 В стране и мире
Названы сроки выдачи повышенной оплаты больничного в России
06:59 В стране и мире
Видео
Полная изоляция и слезоточивый газ: как мир справляется с коронавирусом
06:33 В стране и мире
Видео
Безлюдная, но живая: как Москва будет бороться с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:13 В стране и мире
В Минздраве предупредили о «взрывной» ситуации с коронавирусом
08:08 В стране и мире
Кабмин поручил Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение
07:46 Армия
Ансамбль Александрова по видеосвязи выступил перед воспитанниками военных училищ
07:42 В стране и мире
Названы сроки выдачи повышенной оплаты больничного в России
07:23 Армия
Видео
Захват БТР глазами «диверсанта»: зрелищные учения морпехов в Дагестане
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.