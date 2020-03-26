Кабмин поручил Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в соответствующем поручении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Согласно документу, Министерство транспорта и Росавиация обязаны организовать досмотр всех граждан в аэропортах уже с сегодняшнего дня - 26 марта.

Списки россиян, планирующих вернуться в Россию из-за границы, должны быть направлены в заинтересованные ведомства не позднее 27 марта. До возвращения на родину россиянам, оказавшимся за рубежом, МИД РФ должен помогать из средств загранучреждений. При необходимости министерство финансов выделит на это дополнительные средства.

Кабмин также поручил дипломатам рекомендовать находящимся за рубежом россиянам, не имеющим возможности вернуться домой, принять все необходимые меры для охраны своего здоровья.