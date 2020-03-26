Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в Сургуте

Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в аэропорту Сургута. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, самолет ATR-72 готовился к вылету из Сургута в Ханты-Мансийск. При запуске двигателей загорелась правая силовая установка.

В момент ЧП на борту находились 12 пассажиров. Экипаж справился с ситуацией без привлечения спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.