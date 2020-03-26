Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в Сургуте
В момент ЧП на борту самолета ATR-72 находились 12 пассажиров.
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Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в аэропорту Сургута. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, самолет ATR-72 готовился к вылету из Сургута в Ханты-Мансийск. При запуске двигателей загорелась правая силовая установка.
В момент ЧП на борту находились 12 пассажиров. Экипаж справился с ситуацией без привлечения спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.