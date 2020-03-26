Без паники: как в РФ будут бороться с коронавирусом

С субботы всем гражданам страны, исключая сотрудников экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения, предписано в течение недели соблюдать режим самоизоляции. Об этом в специальном обращении объявил президент РФ Владимир Путин. Некоторые россияне уже добровольно ушли на домашний карантин.

Пенсионерам столичного региона с 26 марта рекомендовано покидать дома только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки и компенсации расходов московским пенсионерам, которые находятся дома на самоизоляции, будет выплачена поэтапная материальная помощь в размере 4000 рублей. И, что немаловажно в изоляции, будет обеспечена связь с внешним миром.

«Запрещаем отключать пожилых людей от сотовой связи. Даже если они вам в этот период не заплатили. А как они вам заплатят, если мы запретили им в этот период выходить из квартиры? Они тогда должны бежать в какие-то кассы, банки платить? Значит, они будут нарушать режим, значит все это не будет работать. Тоже самое сказали и предприятиям коммунального комплекса. Ну не заплатят они вам своевременно за свет, за газ там, ничего страшного - потерпите», - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот дети ушли на весенние каникулы еще раньше. Однако, без интеллектуального труда они не останутся. Все ученики будут выполнять специальные задания во время незапланированного отдыха.

В такие дни нужно помнить, что самое главное сейчас для нас - не поддаваться панике. Необходимо тщательно выполнять рекомендации врачей, и прислушиваться к внутреннему голосу - элементарному чувству самосохранения.