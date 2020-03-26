Кабмин рекомендовал регионам приостановить работу ТРЦ и кинотеатров

Российским регионам рекомендовано приостановить работу торговых центров, кинотеатров, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах в связи со вспышкой коронавируса. Соответствующее поручение Кабмина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции опубликовано на сайте Правительства РФ.

Кабинет министров также поручил Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину к 26 марта проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.