Песков заявил, что в связи с переносом голосования по поправке к Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Среда 22 апреля будет рабочим днем в связи с переносом голосования по поправке к Конституции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ и сообщил, что голосование будет перенесено в связи с мероприятиями, направленными на борьбу с коронавирусом.

В среду, 25 марта, президент России обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.