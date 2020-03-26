В Минздраве предупредили о «взрывной» ситуации с коронавирусом

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный инфекционист столичного Минздрава Николай Малышев.

Он напомнил, что за последние сутки число заболевших вирусом COVID-19 увеличилось в геометрической прогрессии - практические в три раза. В связи с этим регионы готовят новые стационары и койки, стараясь оборудовать их по всем требованиям.

По словам Малышева, заболеет огромное количество людей. Поэтому сейчас медики задумались о возможности ставить диагноз дистанционно - при помощи IT-технологий.

По мнению главного инфекциониста, такие меры помогут сдержать пандемию и оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки было выявлено 163 инфицированных, 120 из которых - в Москве.