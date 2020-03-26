Названы сроки выдачи повышенной оплаты больничного в России

Повышенный размер оплаты больничных листов в России применят уже с апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, такие меры позволят защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

По данным ведомства, улучшение условий при оплате листов нетрудоспособности может затронуть 2,3 млн человек.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса заявил, что выплаты по больничным листам должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ, то есть 12 130 рублей в месяц.