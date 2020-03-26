Полная изоляция и слезоточивый газ: как мир справляется с коронавирусом

Пандемия коронавируса заставила почти весь мир перейти на карантин. Самая тяжелая эпидемическая обстановка по-прежнему наблюдается в Италии. За сутки там зафиксировали более пяти тысяч новых случаев заболевания, 683 человека умерли. А общее число жертв пандемии в стране превысило 7,5 тысяч.

Всего смертельных случаев в мире уже больше 21 тысячи, число заразившихся приближается к полумиллиону.

На этом фоне глава Всемирной Организации здравоохранения Тедрос Гебреисус констатировал: человечество упустило шанс избежать пандемии. Чтобы подавить вспышку в зачатке, нужно было действовать активно еще месяц назад. Теперь приходится предпринимать чрезвычайные меры.

Во Франции к борьбе с коронавирусом официально подключают армию. Военные будут помогать населению. А медикам Эмманюэль Макрон пообещал миллиарды евро на модернизацию больниц. Правда, уже после победы над пандемией. Пока же французы молятся за выздоровление заболевших и оплакивают погибших. Вечером по всей стране звонили церковные колокола.

В Кении, как и во Франции, тоже действуют военные. В городе Кисуму им пришлось применить применили слезоточивый газ, чтобы закрыть рынок и заставить торговцев и покупателей разойтись по домам на карантин.

Ужесточают контроль в Армении, где со среды действует режим всеобщей самоизоляции. За его соблюдением следят полицейские на бронетранспортерах. В Индии нарушителей карантина полицейские заставили приседать, повторяя при этом: «Я не думаю о других и больше так не буду».

В США до таких мер пока не доходит. Но ситуация с каждым днем все сложнее. По темпам распространения инфекции Соединенные Штаты опережают все остальные страны. За сутки число заразившихся возросло на 11 тысяч. Эпицентр пандемии - штат Нью-Йорк.

А в Токио решили перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса.