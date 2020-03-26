Безлюдная, но живая: как Москва будет бороться с коронавирусом

В Москве скончались два человека, у которых был диагностирован коронавирус. Оба пожилые - 73 и 88 лет, у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие заболевания. Это официальная информация оперативного штаба. Конкретную причину смерти пациентов там пока не называют.

К этому моменту во всей России зафиксировано 666 случаев заражения, 36 человек выздоровели. С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье все люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны строго соблюдать домашний карантин. В качестве поддержки московским пенсионерам выплатят материальную помощь - 4 тысячи рублей. Люди с хроническими заболеваниями получат ее в индивидуальном порядке.

Также, как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, переход школ на дистанционное обучение не приведет к сокращению зарплат учителей. Финансирование образовательных учреждений осталось прежним. Власти подчеркивают, что будут жестко контролировать соблюдение режима самоизоляции - он предписан всем вернувшимся из-за границы, и тем у кого есть подозрительные симптомы. Для наблюдения за ними планируется использовать видеокамеры и систему распознавания лиц.

Сегодня будет принято решение закрывать в столице рестораны и кафе или нет. Пока им рекомендовано лишь ограничить деятельность. А вот работа развлекательных центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат и библиотек уже под запретом.

Корреспонденты «Звезды» решили лично убедиться, как выполняются распоряжения столичных властей. Попытка зайти в одну из библиотек в Москве успехом не увенчалась: несмотря на то, что заведение работало, администрация не пустила никого внутрь.

МФЦ закрываться не должны, но им следует сократить количество услуг: приходить в них нужно только по предварительной записи и только в том случае, если услугу нельзя оказать через личный кабинет в интернете.

А вот в кальянную наши журналисты попали без препятствий, несмотря на то, что эти заведения должны временно прекратить свою деятельность. По всей видимости, многие хозяева подобных мест не слышали о введенных запретах, или пока делают вид, что не слышали.