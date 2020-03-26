Синоптики спрогнозировали «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Конец рабочей недели в центре европейской части России будет благоприятным, но в воскресенье погода начнет меняться. Понизится атмосферное давление, а температура днем упадет на 5-7 градусов. Такие прогнозы дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что всю вторую часть текущей недели благодаря мощному антициклону в центральной части России ожидаются солнце, безветренная погода, а дневная температура повысится до 12-15 градусов. В воскресенье начнется изменение циркуляции и понижение давления. Уже в понедельник небо затянут облака, давление снизится и станет немного ниже нормы. Ночью температура может опуститься до 0 до +5 градусов, а днем - до +5 +7 градусов. Во вторник и среду последует дальнейшее понижение: до -3 ночью, а днем до +5 +6 градусов.

Как пояснил Вильфанд, метеорологи в узких кругах называют такое состояние атмосферы «болотистым». Порывов ветра и сильных осадков, по прогнозам синоптиков, не будет.