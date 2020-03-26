«Не надо паниковать»: космонавт раскрыл правила выживания в изоляции

Не поддаваться панике, заниматься интересным делом и читать книги. Космонавт Павел Виноградов, который провел в космосе суммарно 546 суток, рассказал, как работать, общаться и развлекаться в режиме изоляции.

«Вызов очень сильный. Может быть, отчасти, мы не готовы были к таким вызовам. Но теперь будем умнее, будем понимать, что на Земле нужно жить аккуратно. У всех семьи, родные, бабушки. Жизнь теперь другая, более сконцентрированная. Совет один – не надо паниковать», - рассказал космонавт в интервью РИА Новости.

По его мнению, если работа любимая, приносящая денежное и моральное удовлетворение, то она будет приносить удовольствие и в режиме изоляции.

«Занимайтесь интересным делом и будете с интересом работать где угодно – в Антарктиде, в космосе, под водой», - дал совет Виноградов.

Сейчас нужно в первую очередь думать о сохранении здоровья, тогда и нехватка живого общения будет переноситься легче, считает космонавт.

«Телефон и интернет – железяки – не передают эмоций, настроения. Ну, а что делать? Если мы хотим выжить, нужно подчиняться определенным правилам, которые устанавливают умные люди. Если вам важнее лично поговорить, то нужно понимать, что цена этому может быть слишком высока», - уточнил космонавт.

При современных средствах коммуникации, интернете и телевидении, человеку всегда есть чем себя занять. Павел Виноградов предпочитает старый и проверенный способ развлечения - чтение книг. По его словам, ему очень нравится перечитывать то или иное произведение по несколько раз.

С четверга, 26 марта, только в Москве режим изоляции обязаны соблюдать 1,9 миллионов пожилых горожан. По всей стране закрываются кинотеатры, кафе и парки. На удаленный режим обучения перешли школьники и студенты.