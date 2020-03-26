«Россияне закредитованы»: эксперт объяснил, как предложенные Путиным меры по борьбе с COVID-19 помогут экономике

Меры, предложенные Владимиром Путиным в специальном обращении к нации по теме мировой угрозы распространения коронавируса, направлены на защиту людей и мотивации работодателя сохранять рабочие места. Об этом рассказал «Звезде» политолог Дмитрий Абзалов.

«Поддержка многодетных семей, поддержка граждан, потерявших источник существования, фактически налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, и кредитные каникулы кредитные для граждан РФ - это хорошая система мер, которая позволит разгрузить с одной стороны россиян, с другой - малый и средний бизнес», - пояснил политолог.

Государственные корпорации и компании имеют резервы для того, чтобы пережить карантинную ситуацию из-за коронавируса. Для малого и среднего бизнеса полная или частичная изоляция - это приговор, считает Абзалов.

«С учетом того, что у нас все перекредитовано, что есть налоговые сборы, которые необходимо платить вне зависимости от прибыли. Например, социальные взносы. С этой точки зрения работодатель не заинтересован в сохранении работника, ему проще его уволить. Сейчас за счет того, что государство фактически обнуляет для микробизнеса социальные взносы, а для малого и среднего доводит их фактически до 15% с 30%, это очень хорошие новости», - рассказал Абзалов.

Эти меры помогут сохранить занятость населения. Это важно и для работодателя, который будет пытаться сохранить своих работников. Это важно и для граждан, у которых также много кредитов и ипотек, уточняет политолог.

«Для людей эти меры очень важны, потому что россияне закредитованы. И потеря источника дохода - это не просто удар по состоянию. если это ипотека, то это потеря объекта недвижимости. Опять же, если человек потеряет работу, то будет ее искать. Значит, будет появляться в людных местах и разносить коронавирус»,- добавил Абзалов.

В среду, 25 марта, России Владимир Путин обратился к нации со специальным обращением по теме распространения коронавируса. Президент предложил ряд мер, которые призваны обеспечить в стране благоприятное развитие ситуации.