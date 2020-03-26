В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

В среду вечером, 25 марта, был закрыт для посещений Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Эта мера направлена для борьбы с распространением коронавируса, сообщает радио Израиля Kan.

Храм Воскресения Христова считается главной святыней всего христианского мира. Он стоит на месте, где согласно Евангелию, был распят и погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Именно накануне православной Пасхи, каждый год в Великую субботу, во всем мире люди наблюдают за схождением Благодатного огня.

Сообщается, что решение было принято в «соответствии с новыми правилами» церковным руководством и израильскими полицейскими до «дальнейшего распоряжения».

Власти Израиля ужесточили карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Теперь израильтянам запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров. В такси можно перевозить только одного пассажира, на личном транспорте можно ездить за продуктами или в аптеку или в медицинское учреждение.