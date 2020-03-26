Вирусолог оценил опасность нового хантавируса

Хантавирус, из-за которого в Китае скончался один человек, менее опасен для людей, чем коронавирус. Об этом рассказал вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако, таких последствий за ними не следует», - объяснил вирусолог в интервью URA.RU.

Заражение хантавирусом происходит через контакты с животными и через пыль. По словам Альштейна, переносчиками заболевания являются мыши-полевки и другие грызуны. Наибольшую опасность вирус представляет уже для инфицированных людей.

«У нас в России самый распространенный хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Китае житель провинции Юньнань умер в автобусе по пути в Шаньдун. У погибшего был выявлен хантавирус. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне этого же общественного транспорта.