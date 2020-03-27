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Путин поздравил сотрудников Нацгвардии с профессиональным праздником

Вадим Синицын
00:00 27.03.2020
Президент отметил, что хорошо знает, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся славной историей и боевыми традициями своих частей и подразделений, выполняя каждый полученный приказ до конца и с честью,
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremin.ru

Двадцать седьмого марта в России отмечается профессиональный праздник защитников правопорядка - День войск Национальной гвардии. В этот день к сотрудникам организации с поздравлением обратился президент РФ Владимир Путин.

«Благодарю вас за службу, за безупречное решение сложных, ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией. Среди них борьба с терроризмом и экстремизмом, надежный контроль за оборотом оружия, охрана ключевых государственных объектов, инфраструктуры и грузов. И, конечно, вашего особого внимания, собранности, требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона. Всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны. Опираться на доверие и уважение людей», - сказал президент.

Путин отметил, что хорошо знает, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся славной историей и боевыми традициями своих частей и подразделений, выполняя каждый полученный приказ до конца и с честью, нередко в сложной обстановке и с риском для жизни. Президент выразил уверенность,  что только так Национальная гвардия будет действовать и впредь.

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