Генконсул РФ в Гаване раскрыл подробности гибели россиянина от коронавируса

Действительно сегодня утром в Гаване скончался российский гражданин, который длительное время находился в госпитале в реанимации. Об этом «Звезде» рассказал Генеральный консул России в Гаване Василий Пронин.

«Да, российский гражданин скончался сегодня утром. Он длительное время находился в госпитале, в реанимации, был подключен к аппаратам искусственного дыхания. Находился в состоянии медицинской комы. Но, к сожалению, он скончался, невзирая на все усилия кубинских врачей», - рассказал Генконсул.

Он уточнил, что причиной смерти россиянина стал коронавирус. Но у мужчины были хронические заболевания, которые усугубили ситуацию. Родственники погибшего представителями дипмиссии уже оповещены о случившемся.

«Пока не известно какое решение кубинские власти примут по поводу тела, которое будет доставлено в Институт судебной медицины Гаваны. Скорее всего, будет принято решение о кремации. Поскольку ранее речь шла, что кубинские власти приняли решение о том, что умерших от этого заболевания, скорее всего, будут кремировать», - пояснил Пронин.

По словам Генерального консула, еще у двух россиян выявлен коронавирус. Они сейчас госпитализированы. И еще два человека ожидают результатов анализов. Они находятся в другом медицинском учреждении.

Ранее сообщалось о том, что 26 марта на Кубе скончался 45-летний гражданин из России, заразившись коронавирусом. Он был госпитализирован в критическом состоянии. Он прилетел на Кубу через Францию 12 марта.