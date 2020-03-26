Министр здравоохранения рассказал, кому необходимо сдать анализы на COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег россиян от массовой сдачи анализов на наличие коронавируса. Сложившаяся ситуация этого не требует, пояснил министр. В лабораторию необходимо наведаться только тем, кто входит в группу риска.

«Сразу же каждому идти обследоваться, чтобы получить тест, результаты его, все-таки не нужно. Те, кто попадает в группу риска, те, кто вернулись из зарубежных поездок, те, кто общались с заболевшими пациентами, конечно, им нужно обследование, те, у кого есть клинические симптомы, - обязательно пройти обследование», - заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Для перечисленной категории граждан, сдача анализов является бесплатной, добавил министр. Остальных готовы принять в коммерческих лабораториях. Одна из них сегодня приступила к работе в Москве и Подмосковье. Длинная очередь из желающих выстроилась задолго до начала работы лаборантов.

Стоимость анализа составила 1 тысячу 490 рублей, а сумма на взятие биоматериала - 410 рублей. Для заказа исследования пациенту необходимо предъявить паспорт. На получение результата потребуется до двух дней, предупреждают в лаборатории. В первые дни работы там рассчитывают проводить до трех тысяч анализов в сутки.