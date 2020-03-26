Домой, пора домой: как туристы по всему миру не могут вернуться на родину из-за коронавируса

Россия приостанавливает регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. Исключение составляют лишь рейсы, осуществляющие транспортировку россиян, находящихся за рубежом.

Для их эвакуации при необходимости привлекут Министерство обороны России и МЧС. В данный момент за границей остаются еще около 50 тысяч россиян. Также рассматривается возможность ограничения перелетов внутри страны.

Из-за коронавируса свои границы закрывают все страны: Россия, Украина, Арабские Эмираты, Турция, ЕС, Таиланд и многие другие. В Индии ситуация является одной из самых сложных: в отдельных штатах утром и вечером действует комендантский час, запрещается выходить на улицу, а магазины закрыты. Оказавшиеся в Индии россияне просят Министерство внутренних дел забрать их на родину. Туристов из России выгоняют из отелей.

«Отели стали отказывать россиянам в заселении. Очень многих выгоняли ночью на улицу. Потом стали требовать справки о здоровье, которые никто не может предоставить, ни одна больница», - поделился один из постояльцев.

В настоящий момент на родину не могут вылететь около 100 тысяч российских туристов. В своих соцсетях МИД РФ публикует список рейсов, которыми соотечественников будут возвращать домой. Информация постоянно обновляется.

В свою очередь, вылететь из России также многие не могут. К примеру, граждане Киргизии оказались запертыми в столичном аэропорту Шереметьево из-за того, что республика прервала авиасообщение с РФ - четвертые сутки семьи с детьми живут в здании терминала.

Между тем, за нарушение режима самоизоляции оштрафованы уже более 500 россиян. По данным МВД РФ, проверку карантинных предписаний по всей стране проводят 10 тысяч полицейских. В частности, они посещают дома тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы.